Bekijk hier FC Rijnmond van vrijdag 1 september

FC Rijnmond met Cor Pot

In de voetbaltalkshow FC Rijnmond op TV Rijnmond was vrijdag Cor Pot te gast. Hij zat aan de desk met presentator Etienne Verhoeff, Ruud van Os en Geert den Ouden. Geen competitievoetbal dit weekend, maar de heren hadden genoeg te bespreken. Natuurlijk ging het over de smadelijke nederlaag van Oranje donderdag tegen Frankrijk, de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord en de laatste transfers zo vlak voor het sluiten van de transfermarkt.