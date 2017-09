Brand in zalencentrum Hoogvliet

Brand in zalencentrum Hoogvliet (Foto AS Media)

In Hoogvliet heeft brand gewoed in een zalencentrum. Het vuur brak uit in de nacht van vrijdag op zaterdag in centrum De Heerlijkheid aan de Herikweg.

Het centrum telt vier zalen. Op het moment van de brand was er niemand in het gebouw aanwezig. Hoe de brand in de Heerlijkheid in Hoogvliet kon ontstaan, is niet bekend.