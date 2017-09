Brand legt jeugdhonk Hoogvliet in de as

Brand in jeugdhonk in Hoogvliet (Foto: AS Media)

In Hoogvliet is een jeugdhonk uitgebrand. Het vuur brak uit in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de keet aan de Herikweg, dat in de buurt ligt van zalencentrum De Heerlijkheid.

Op het moment van de brand was er niemand in het gebouwtje aanwezig. Gas en elektra waren al niet meer aangesloten in de keet. Het pand moet als verloren worden beschouwd. Hoe de brand in het jeugdhonk in Hoogvliet kon ontstaan, is niet bekend.