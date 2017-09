Prima interlands voor Jørgensen en El Ahmadi

Nicolai Jørgensen en Karim El Ahmadi hebben een goed gevoel overgehouden aan hun interlands met respectievelijk Denemarken en Marokko. Beide Feyenoorders wonnen hun duel, en Jorgensen pikte zelfs een goal mee.

Denemarken speelde in de WK-kwalificatie tegen Polen en won met 4-0. De spits van Feyenoord maakte het derde doelpunt. Dankzij de zege houd Jørgensen met Denemarken zicht op het WK in Rusland van 2018. De ploeg staat nu gedeeld tweede in groep E, drie punten achter koploper Polen. Voor Denemarken gaat de kwalificatiereeks aanstaande dinsdag verder met een uitwedstrijd tegen Armenië.

Marokko won met maar liefst 6-0 van Mali en deed goede zaken in hun kwalificatiegroep in Afrika. Karim El Ahmadi speelde 85 minuten mee.