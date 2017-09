Geen kaarten meer voor Champions League duels Feyenoord

Feyenoord in de Champions League

Feyenoord speelt zijn thuiswedstrijden in de Champions League in een uitverkochte Kuip. De laatste passe partouts voor de wedstrijden tegen Manchester City, Shakhtar Donetsk en Napoli in de UEFA Champions League werden zaterdag verkocht.

Feyenoord heeft, net als vorig seizoen in de Europa League, niet de beschikking over het hele stadion. De parterrevakken Z blijven dicht, uit voorzorg voor een voorwaardelijke straf na de thuiswedstrijd tegen AS Roma enkele jaren geleden. De andere parterrevakken zijn dit jaar wel weer in de verkoop gegaan. De netten voor deze vakken blijven tijdens de Europese duels wel hangen.