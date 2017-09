LIVE: Sparta Rotterdam oefent tegen SV Meppen

Sparta oefent vanmiddag tijdens de jaarlijkse Familiedag tegen SV Meppen. In dit liveblog volgen we de wedstrijd tegen het team uit de Dritte Liga, de op twee na hoogste afdeling van het Duitse profvoetbal.

Normaalgesproken is de Sparta Familiedag een onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In verband met het EK Vrouwenvoetbal, dat onder meer op het Kasteel plaatsvond, was daar dit keer geen plaats voor. Om de supporters de Familiedag niet te onthouden is er voor gekozen om deze dit weekend te organiseren. In verband met WK kwalificatie-interlands van het Nederlands elftal is er dat weekend geen Eredivisie-voetbal.