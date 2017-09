Afgebrand jeugdhonk eerder doelwit van inbraken en brand

De jeugdhonk was niet meer te redden Het gebouw is volledig afgebrand Foto: AS Media

De brand vrijdagnacht in het jeugdhonk in Hoogvliet is hoogstwaarschijnlijk aangestoken. Daar gaan politie en brandweer van uit. Volledige zekerheid is er niet, omdat het vuur de keet volledig in de as heeft gelegd en alle mogelijke sporen heeft vernietigd. Ook beheerder JOG vermoedt brandstichting. Het jeugdcentrum is de afgelopen maanden regelmatig doelwit geweest van inbrekers en vandalen.

Een medewerker van JOG, Andrew End, zegt dat er een half jaar geleden ook al eens brand is gesticht op het terrein van de keet. Afgelopen anderhalf jaar is bovendien zes keer ingebroken in het gebouwtje aan de Herikweg. Er werden ramen ingegooid en spullen meegenomen. JOG kreeg het terrein anderhalf jaar geleden in beheer van de gemeente Hoogvliet. De stichting heeft plannen om er een natuurspeeltuin aan te leggen. Er werd een keet neergezet en de stichting begon met klussen. Vergunningen

Maar de plannen liepen vertraging op doordat de vergunningen voor elektriciteit en gas in het honk niet rond kwamen. De gemeente was extra streng omdat de stichting met kinderen en scholen wil gaan samenwerken.



Het gebrek aan elektriciteit is voor de brandweer reden om uit te gaan van brandstichting. Ook JOG denkt dat: "In een gebouw zonder elektriciteit kan geen kortsluiting ontstaan. Ook zijn de gebouwen eromheen waar wel stroom aanwezig is helemaal intact." Naast het jeugdhonk zijn partycentrum De Heerlijkheid en de Model Boten Vereniging de enige andere gebouwen op het terrein. De brand heeft die panden niet bereikt. Inbraken

De brandstichting en de inbraken waren voor medewerkers van stichting JOG aanleiding om regelmatig een rondje rond het honk te lopen om te kijken of alles in orde is. End: "We hebben ook met de gemeente en de politie afgesproken dat er vaker wordt gesurveilleerd, maar we hebben dit niet kunnen voorkomen." End gaat met de gemeente in gesprek over de toekomst van het jeugdhonk en de natuurspeeltuin.