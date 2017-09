Vilhena vervangt geschorste Strootman tegen Bulgarije

Bondscoach Dick Advocaat gaat enkele wijzigingen doorvoeren na de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk. Hij wil nog niet alles prijs geven, maar wel dat Tonny Vilhena in de basis staat tegen Bulgarije.

De Feyenoorder speelt in de eerste van drie cruciale interlands richting het WK in Rusland omdat oud-Spartaan Kevin Strootman geschorst is na zijn rode kaart tegen Frankrijk.

De wedstrijd tegen Bulgarije wordt zondag in Amsterdam gespeeld. Nederland moet winnen om kans te houden om tweede in de poule te worden en zo eventueel via de play-offs het WK in Rusland nog te halen.