Lekker weer en spectaculaire demonstraties: de Wereldhavendagen zijn in volle gang

RTV Rijnmond is live bij de veertigste editie van de Wereldhavendagen

Een helikoptervlucht van een kwartier, een historische rondvaart door de haven, een Rotterdamse Bijnamen Wandeltour of een rondleiding door het Timmerhuis, het kan allemaal tijdens de tweede dag van alweer de veertigste editie van de Wereldhavendagen die als thema heeft: 'Rotterdam werelds'.

Er zijn ook dit jaar weer veel bezoekers en dat betekent ook dat veel excursies zijn uitverkocht. De bezoekers die een kaartje hebben kunnen zaterdag onder meer een bezoek brengen aan het bedienhuis van de Erasmusbrug, op excursie gaan door de Botlek of een kijkje nemen bij de werkzaamheden aan de Maastunnel.

En natuurlijk is RTV Rijnmond is er live bij. Mis niks van het evenement en volg onze Rijnmond-verslaggevers bij de vele excursies, presentaties en demonstraties.

Vanaf 14:00 uur zijn we live te horen op de radio. Volg ons ook op Twitter via @RTV_Rijnmond en Rtvrijnmond via Instagram.

Avondprogramma

De grootste publiekstrekker is dit jaar het speciale ladingschip BigRoll Baffin. Dit schip is ontworpen om grote ladingen rollend op het dek te laden.

Vanaf dit schip vindt zaterdagavond ook het concert plaats met onder meer de Rotterdamse Sabrina Starke, Nielson en Level 42.

De avond eindigt zoals altijd met een spectaculaire vuurwerkshow.