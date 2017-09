Radio Rijnmond LIVE vanaf de Wereldhavendagen!

mariniers in actie tijdens de Wereldhavendagen

Ruud de Boer gaat in de (zee-)benen tijdens de Wereldhavendagen 2017. Hoor alles live vanaf 14.00 uur op Radio Rijnmond: interviews, sfeerimpressies en demonstraties. Je hoeft niets te missen!

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.



