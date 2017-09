Sparta wint oefenduel van SV Meppen

Sparta heeft zaterdagmiddag tijdens de jaarlijkse Familiedag een oefenduel tegen SV Meppen met 5-2 gewonnen.

De ploeg van trainer Alex Pastoor was van begin af aan duidelijk te sterk voor het team uit de Dritte Liga, de op twee na hoogste afdeling van het Duitse profvoetbal. Ragnar Ache, die vandaag een kans in de basis kreeg, was in de eerste helft goed voor beide doelpunten. Met name de 2-0, waar een slimme loopactie aan vooraf ging, levert hem complimenten op.

In de tweede helft speelde Sparta met een bijna volledig nieuw elftal en bleven alleen Robert Mühren en Nicholas Marfelt staan. Lange tijd gebeurde er niets, maar in drie minuten tijd zagen de toeschouwers vier doelpunten. Verhaar en Volas scoorden voor Sparta, dat het bij de twee tegengoals even erg liet lopen achterin.

Bekijk hier later vanmiddag de samenvatting van de wedstrijd op Het Kasteel.

Opstelling Sparta: Kortsmit (46' Craninx); Holst (46' Veenhoven), Breuer (46' Fischer), Vriends (46' Chabot), Marfelt; Dougall (46' Bambock), Dobson (46' Sanusi), Mühren; Brogno (46' Verhaar), Ache (46' Volas), Goodwin (46' Spierings)

Scoreverloop

22' 1-0 Ragnar Ache24' 2-0 Ragnar Ache67' 3-0 Robert Mühren74' 4-0 Thomas Verhaar (PK)75' 4-1 Marius Kleinsorge76' 4-2 David Vrzogic77' 5-2 Dalibor Volas