Fatale vijfde inning voor Neptunus tegen Amsterdam

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben zaterdag in de kampioensgroep van de hoofdklasse een pijnlijke nederlaag geleden tegen L&D Amsterdam Pirates. Het honkbalteam uit Rotterdam ging in Amsterdam met maar liefst 7-1 onderuit. De ploeg van coach Ronald Jaarsma werkte een belabberde vijfde inning af.

Amsterdam kwam in de tweede inning op een 1-0 voorsprong. Neptunus, dat donderdag de Pirates al met 6-3 had verslagen, zag de thuisploeg in de vijfde inning maar liefst zes punten scoren (7-0). Het punt dat Gianison Boekhoudt namens de Rotterdammers in de zesde inning maakte, was slechts voor de statistieken.

Na acht wedstrijden in de kampioensgroep hebben de gedeelde koplopers Neptunus en Amsterdam allebei twaalf punten. Zondag spelen beide teams in Rotterdam weer tegen elkaar.