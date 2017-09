'Als het moet, kunnen we binnen een uur weg'

Een schip met een lift aan boord, ruimte voor 6 helikopters, een hospitaal en als het moet: ruimte voor twee kilometer geparkeerde auto's. De Zr.Ms. Karel Doorman is met een lengte van 205 meter en breedte van 35 meter het grootste marine schip van de Nederlandse vloot ooit.

Het schip is bijna volledig operationeel en is - geheel in het thema van de Wereldhavendagen - wereldwijd inzetbaar, zei commandant Sim Schot zaterdag op Radio Rijnmond.

Het schip en haar bemanning zijn vrij nieuw en zoals bij een nieuw voetbalteam moet je alles goed op elkaar afstemmen en trainen.

Binnen een uur weg

Op het schip is plek voor zo'n 300 bemanningsleden. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die de helikopters kunnen besturen en die in het ziekenhuis werken.

Als het telefoontje zou binnenkomen, dan heeft het schip slechts een uurtje nodig om te vertrekken. En ook daarna kan het schip vrij lang op zee blijven.

"We zijn ook een olietanker die andere schepen bevoorraad. We hebben 11.000 ton brandstof bij ons. En als we genoeg containers met voedsel bij ons hebben, kunnen we een behoorlijke tijd wegblijven", aldus commandant Schot.

De normale standplaats is Den Helder, maar voor de Wereldhavendagen is het schip nog tot en met zondag bij Hotel New York te bewonderen.