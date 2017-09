Nominatie voor drone film over Hoeksche Waard

'De film 'Over the fog' is genomineerd in de categorie Natuurfilm

'Over the fog' heet de film die Jeffrey Groeneweg uit Maasdam met zijn drone maakte in de Hoeksche Waard. Hij stond er menig ochtend vroeg voor op en wordt daar nu met een nominatie bij het Dutch Drone Film Festival voor beloond.

Aanstaande vrijdag hoort de fotograaf uit Hilversum of hij gewonnen heeft, maar eigenlijk is de nominatie in de categorie natuurfilm al genoeg. "Het is een eer en leuk om zo de Hoeksche Waard op de kaart te zetten met speciale beelden," zegt hij trots. Jeffrey trok vorig jaar herfst anderhalve maand lang de polder in als het mistig was. "Als fotograaf weet ik dat mist een mooi plaatje oplevert en met de drone bleek dat na wat testvluchten ook zo te zijn," vertelt hij. Verschillende locaties

In de film heeft hij stukken van zijn dronevluchten op muziek gezet. De film duurt twee minuten en laat verschillende locaties in de Hoeksche Waard zien. "Ik ben bijvoorbeeld in 's Gravendeel en Numansdorp geweest. En ik heb met een laagstaande zon koeien gefilmd met een mooie lange schaduw op de Polderdijk van Maasdam." Door de film weet Jeffrey nu echt alles van mist. "Je hebt dikke mist en dunne mist. En als er op de grond mist hangt, wil dat niet zeggen dat het hoger ook mistig is. Ja, ik kan mezelf wel mistpecialist noemen, inderdaad," besluit hij lachend.