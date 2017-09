Amateurvoetbal: doelpuntenspektakel bij Barendrecht en Smitshoek

De teams uit de Tweede Divisie en Derde Divisie A werkten zaterdag de tweede competitiewedstrijd af, terwijl de regioploegen uit de hoofdklasse A voor het eerst aan de bak mochten. Barendrecht en Smitshoek speelden allebei een doelpuntrijke wedstrijd.

Tweede Divisie

Excelsior Maassluis heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gelijkgespeeld. Aan de Lavendelstraat speelde de Tricolores tegen De Treffers met 1-1 gelijk. Excelsior Maassluis kwam op een 1-0 voorsprong door een goal van Smally Lake, maar vlak voor tijd brachten de gasten uit Groesbeek de stand weer in evenwicht. Het team van trainer Jeroen Rijsdijk heeft vier punten uit twee wedstrijden.

Barendrecht verloor ook de tweede competitiewedstrijd. De mannen van trainer Adrie Poldervaart gingen op Sportpark De Bongerd in een doelpuntrijk duel met 4-3 onderuit tegen FC Lienden. De thuisploeg gaf in de tweede helft een 3-1 voorsprong weg. Voor Barendrecht scoorden Danny Monster, Donny Navajas Sanchez en Daniël Esajas.

Jong Sparta Rotterdam kon eveneens het tweede competitieduel niet winnen. In Amsterdam was asv De Dijk met 1-0 te sterk. De beloften van Sparta wachten, net als Barendrecht, na twee wedstrijden nog op de eerste punten van het seizoen.

Derde Divisie Zaterdag

ASWH boekte in Utrecht de eerste zege van het seizoen. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht versloeg Magreb '90 met 5-2. Jerry Tieleman, Nick Slotboom, Peter de Lange (2x, waarvan één strafschop) en Kyle Doesburg waren de doelpuntenmakers voor de wit-zwarten. ASWH heeft na twee wedstrijden vier punten gepakt en staat op doelsaldo bovenaan.

In de lastige uitwedstrijd tegen Scheveningen heeft Spijkenisse een puntje weten te pakken. Dat duel eindigde in 1-1. Michael van Dommelen maakte het enige doelpunt voor Spijkenisse. De ploeg van trainer Hein Wubben staat op de dertiende plaats met twee punten.

Capelle-FC Volendam eindigde in 0-0. Daarmee pakte het team van coach Winand van Loon, dat terug te vinden is op de veertiende plaats, het eerste punt van dit seizoen.

Hoofdklasse

Wie van een doelpuntenregen houdt, moest vanmiddag bij de hoofdklassewedstrijd HSV Hoek-Smitshoek zijn. Het duel in Zeeland eindigde in een spectaculaire 5-4. Namens de oranjehemden scoorden Bart Deprez (3x) en Jordi Dekker. "Het leek wel op korfbal", zegt Smitshoek-trainer Richard Middelkoop na afloop tegen

Degradant SteDoCo is het hoofdklasseseizoen goed begonnen. FC 's-Gravenzande werd in een uitwedstrijd met 3-0 verslagen. Jordy van Dam (strafschop), Chris Boom en Morris van den Brink maakten de goals voor SteDoCo. Het team van trainer Frans Adelaar, sinds deze zomer actief in Hoornaar, staat op doelsaldo bovenaan.

Promovendus Rijsoord kende in de hoofdklasse een prima start. Thuis werd Ter Leede met 1-0 verslagen door een doelpunt van Siebren Hoekstra.

Zwaluwen heeft aan het thuisduel tegen FC Rijnvogels, dat uit de Derde Divisie Zaterdag degradeerde, een puntje overgehouden. De ploeg uit Vlaardingen speelde met 1-1 gelijk. Erwin de Groot maakte namens Zwaluwen vlak voor tijd de gelijkmaker.

RVVH beleefde een vervelende start van de competitie. De ploeg uit Ridderkerk verloor met 2-0 de uitwedstrijd van Nootdorp.