De Schiedamse Hoogstraat zou maar stil zijn zonder Ton Roos

Hij was negen jaar toen hij met zijn vader mee de straat opging. Deze week wordt Ton Roos 60 en dan is het 40 jaar geleden dat hij als zelfstandig orgelman begon. Midden op de Hoogstraat, waar hij elke zaterdag te vinden is, werd hij verrast door vrienden en familie.

"Mijn orgel is mijn alles", vertelt Ton Roos. "Niet alleen mijn broodwinning, maar echt mijn alles. Als ik mezelf even niet goed voel en ik hoor orgelmuziek, dan kan ik er weer tegenaan."

115 jaar in de familie

"Mijn opa had al een orgel, die is doorgegeven aan mijn vader en nu is dit orgel van mij", vertelt Roos trots. "Uit de jaren '20 hé. Mijn kleindochter is nu ook helemaal weg van orgels. Ze heeft zelf een veel kleinere. Ze wil wel graag moderne muziek draaien. Dat hoeft van mij niet zo, maar voor haar maak ik dan wel van die muziek."

"Er is wel veel veranderd hoor", zegt Roos. "Vroeger stonden de huisvrouwen aan straat als ik langskom. Met al die tweeverdieners zijn de straten nu stil. Het is veel moeilijker rondkomen zo. Soms denk ik wel eens: waarom zou ik nog gaan? Dan zie ik mijn orgel en dan wil ik weer graag de straat op."

Alles

"Mijn vrouw weet dat mijn orgel mijn alles is. Die was dan ook eerst", vertelt hij lachend. "Ik ken mijn vrouw nu 35 jaar. Maar zonder haar had ik dit niet zo lang volgehouden en dus ben ik haar erg dankbaar. Ik heb twee kinderen, twee kleinkinderen, maar het orgel is ook een kind en die heb ik dankzij haar kunnen behouden."

"Ik loop elke zaterdag de Hoogstraat in Schiedam over en ik had mijn familie en vrienden hier niet zo verwacht hoor", zegt Roos. "Ze hadden mij mooi te pakken. Ik vind het wel heel mooi. Het geeft zoveel energie. Ik heb nu het gevoel alsof ik nog zeker 30 jaar door kan."