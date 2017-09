Ahoy loopt vol voor tweede keer UFC

Ahoy staat vanavond in het teken van UFC. Het gevecht tussen Stefan Struve en Alexander Volkov is dé publiekstrekker.

In het Rotterdamse Ahoy wordt vanavond voor de tweede keer het vechtsportevenement UFC gehouden. Zestien maanden geleden was de eerste editie snel uitverkocht. Dit keer is Ahoy zo goed als zeker uitverkocht.

De vechtsport die beoefent wordt is Mixed Martial Arts (MMA). Dat is een combinatie van meerdere vechtsporten zoals worstelen, kickboksen en jiujitsu.

In 2016 was de partij van Alistair Overeem het meest in het oog springende gevecht. Dit keer zijn alle ogen gericht op de Nederlander Stefan Struve die uitkomt tegen Alexander Volkov. Dat is de laatste partij. De Nederlandse Afghaan Siyar Bahadurzada komt vlak daarvoor in actie.

Een reportage over de UFC in Ahoy zal maandag te zien zijn in Sportclub Rijnmond, dat om 17.25 uur begint en ieder uur wordt herhaald.