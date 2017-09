Volkov wint UFC-gevecht in Ahoy tegen Struve

Ahoy staat vanavond in het teken van UFC. Het gevecht tussen Stefan Struve en Alexander Volkov is dé publiekstrekker.

Stefan Struve heeft zaterdag in Rotterdam Ahoy zijn partij tegen Alexander Volkov op het vechtsportevenement UFC verloren. De MMA'er uit Beverwijk werd door de Rus in de derde ronde verslagen. Volkov begon goed aan het gevecht tegen Struve en had de resterende twee rondes niet meer nodig om de winst binnen te slepen.

In Ahoy werd vanavond voor de tweede keer het vechtsportevenement UFC gehouden. Zestien maanden geleden was de eerste editie snel uitverkocht. Dit keer was Ahoy zo goed als zeker uitverkocht. De Nederlandse Afghaan Siyar Bahadurzada kwam ook in actie en hij versloeg Rob Wilkinson uit Australië in twee ronden.

De vechtsport die werd beoefend was Mixed Martial Arts (MMA). Dat is een combinatie van meerdere vechtsporten zoals worstelen, kickboksen en jiujitsu.

