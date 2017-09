Terugkijken: Havendagen-uitzendingen OPEN Rotterdam

Niet alleen RTV Rijnmond doet verslag van de Wereldhavendagen, ook onze collega's van de lokale omroep OPEN Rotterdam zijn erbij. Met iedere dag een rechtstreekse livestream vanaf de Cruise Terminal Rotterdam.

In de uitzending van zaterdag aandacht voor de sleepboten uit Maassluis.Verslaggever Schipper Chris Zweers vertelt verslaggever Marwan Abu Ayyash wat de historische waarde van de slepers is.

.

Grote aandachtstrekker is de Oceaniumboot van Diergaarde Blijdorp, de Haaibaai. Dit schip brengt elke maand zo’n 550 ton vers oceaanwater uit de Atlantische Oceaan naar Rotterdam voor de dieren in het Oceanium in Blijdorp.

Ieder jaar worden de zogheten ‘young maritime representatives’ gekozen: vier jonge talenten uit de haven.

Een van hen is Dennis van der Meer, mbo-student Scheepsbouw & Jachtbouw. Hij is volop bezig met het ontwerpen van superjachten.

Een andere 'representative' is Desiree Raaijman, bachelor student Militaire Bedrijfswetenschappen. Zij weet al van jongs af aan dat ze de zee op wil. OPEN-presentator Tenny Tenzer spreekt met de twee talenten.

Visserijvoorman Pim Visser, visserijvoorman geeft reporter Suzanne de Charon een uitleg over de technieken en technologieën die de vissers gebruiken om duurzamer vis te vangen.

OPEN Rotterdam maakte de volgende samenvatting van hun twee livestreams van vrijdag en zaterdag: