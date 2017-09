Marechaussee krijgt nieuwe honden om verstekelingen te onderscheppen

Speurhond Koninklijke Marechaussee, Foto: Defensie (archief)

De Koninklijke Marechaussee is van plan tien extra migratiehonden op te leiden. De dieren worden getraind om onder meer verstekelingen in vrachtwagens op te sporen in de haven van Rotterdam en Hoek van Holland.

De marechaussee heeft momenteel vier migratiehonden, maar dat is niet genoeg. Ze zijn hard nodig om mensensmokkel tegen te gaan, laat de organisatie weten. "In vrachtwagens zitten soms dubbele wanden waarachter mensen verstopt zijn. Of ze zitten in een hermetisch afgesloten koeltrailer. Een hond is ons beste hulpmiddel. Die ruikt door alles heen", zegt de marechaussee. De meeste verstekelingen worden gevonden in Hoek van Holland en de Europoort. Ze proberen daarvandaan naar Groot-Brittannië te komen. Naast Rotterdam en Hoek van Holland gaan de viervoeters ook aan het werk in de haven van IJmuiden en bij de grensovergangen in het zuiden en oosten van het land.