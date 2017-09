Primeur: horrorfilm wint 48 Hour Film Project Rotterdam

Regisseur Shariff Nasr heeft met zijn razendsnel gemaakte film Oppassen het 48 Hour Film Project Rotterdam gewonnen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de wedstrijd dat een horrorfilm er met de prijs vandoor gaat.

Shariff kreeg de award en 1500 euro zaterdagavond uitgereikt in LantarenVenster. Hij versloeg vijftig andere inzendingen. De Rotterdamse film dingt in maart volgend jaar mee naar de wereldtitel tijdens de finale in Parijs, waar winnaars van andere 140 steden worden vertoond.

Moeilijk te verfilmen



Oppassen gaat over een 10-jarig jongetje dat op bezoek is bij zijn opa. De jongen is in groot gevaar zonder dat hij het door heeft."Het genre horror is bijzonder lastig te verfilmen, zeker binnen 48 uur. De regisseur is er knap in geslaagd om klassieke horror-elementen in zijn film op te nemen, zoals het plotseling verdwijnen en verschijnen van personages", aldus juryvoorzitter San Fu Maltha.

Meuldijk



Oppassen is geschreven door de Rotterdamse scenarioschrijver Gerard Meuldijk. De scriptschrijver van De Marathon deed al meerdere keren mee aan het 48 Hour Film Project Rotterdam, maar won nooit.

Het 48 Hour Film Project draait om het zo snel mogelijk in elkaar draaien van een korte film. Makers krijgen 48 uur de tijd. Ze krijgen vier 'ingrediënten' mee die in de film moeten terugkomen: een zin, een voorwerp, een personage en een genre.