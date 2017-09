Britt Eerland: 'Liggen kansen op EK'

Tafeltennisster Britt Eerland maakt zich met Oranje op voor het EK in Luxemburg. Eerland weet dat stunten op een EK makkelijker is dan op een WK, maar ook dat Nederland lastige hordes zal moeten nemen.

De Schiedamse neemt het met Oranje in de poulefase op tegen: Roemenië, Tsjechië en het gastland Luxemburg. "Op papier zouden we moeten verliezen van Roemenië. Maar de laatste paar keer heb ik gewonnen. Ze zullen nu dus wel een beetje bang zijn van ons, dus dat komt wel goed", zegt zij tegenover RTV Rijnmond."

"Bij Tjechië kan iedereen gewoon heel goed spelen. Dan ligt het er een beetje aan hoe het met ons team gaat. En tegen Luxemburg moeten we normaal gesproken winnen. Ik zie dus wel kansen."

Nieuwe club

Eerland stapte dit seizoen over naar Saint-Quentin in Frankrijk. Zij gaat met die club de Champions League in. "Ik heb bewust gekozen voor een ploeg die Champions League speelt, omdat je dan heel veel goede wedstrijden hebt. Dat ben ik ook van plan met de andere toernooien dit jaar. Ik wil de beste wedstrijden spelen om zelf stappen vooruit te zetten."