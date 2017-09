Kohl: 'Competitieopzet te onduidelijk'

Geoffry Kohl

De honkballers van Curaçao Neptunus wonnen zondagmiddag in de play-offs tegen nummer twee Amsterdam. Beide ploegen staan samen ruim aan kop en spelen pas veel later in het jaar tegen elkaar in de Holland Series, om het kampioenschap van Nederland. Elk jaar duikt dan weer de discussie over de competitieopzet op. Voorzitter van honkbalclub Curaçao Neptunus, Geoffry Kohl, zou graag verandering zien.

Kohl vindt vooral dat de competitieopzet te vaak verandert. "Er is geen duidelijkheid voor het publiek. Het is voor mensen die een goede wedstrijd willen komen kijken, erg moeilijk om te bepalen wat de goede wedstrijden zijn", begint Kohl tegenover RTV Rijnmond. "Persoonlijk denk ik dat de afsplitsing van de eerste vier al eerder moet plaatsvinden. Als je met de eerste vier tegen elkaar speelt, dan heb je al meer goede wedstrijden. Alleen is er nu te weinig duidelijkheid waar het kampioenschap nou vandaan komt." Dat de Holland Series nu ook pas later in het jaar plaatsvinden vindt Kohl ook niet ideaal. "Het zou beter naar voren geschoven kunnen worden. Dat je zoveel mogelijk wedstrijden vooruit schuift en dat je in september de tijd hebt om de Holland Series goed te spelen." Dopinggevallen

Niet alleen de competitieopzet zorgt voor kopzorgen bij Neptunus. Christian Diaz en Urving Kemp werden geschorst vanwege vermeend dopinggebruik. Toch verdedigt Kohl zijn spelers. "Zover Neptunus het met de jongens samen heeft kunnen uitzoeken, zijn het waarschijnlijk vervuilde voedingssupplementen. Dat heeft twee kanten. Een topsporter heeft een heel grote verantwoordelijkheid wat je wel en niet neemt, maar het beperkt zich wel tot een voedingssupplement, waar nergens iets op staat over de stoffen die er niet in zouden mogen zitten."