Ongenode gast en maat vast voor mishandeling en bedreiging

Twee mannen van 18 en 21 jaar uit Maassluis zijn zondag in hun woonplaats opgepakt. Ze zouden mensen hebben mishandeld en bedreigd met een vuurwapen.

De problemen begonnen zaterdagavond toen de 21-jarige naar een feestje was gekomen in een huis aan de Peter van Anrooylaan, terwijl hij niet was uitgenodigd. De man misdroeg zich daar en de bewoner zette hem het huis uit.

Handlanger



De verdachte stelde dat niet op prijs, waarna hij de bewoner sloeg en dreigde terug te komen met een vuurwapen. Even later stond hij inderdaad op de stoep met een 18-jarige handlanger en een vuurwapen.

Na de bedreiging vluchtten de twee weg. Tijdens hun vlucht probeerden ze nog een stel te beroven op de Weverskade en bedreigden ze een automobilist.

Nepwapen



De mannen zijn opgepakt en zitten vast. Het wapen bleek nep te zijn en is in beslag genomen.