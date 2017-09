Neptunus wint van Amsterdam

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben zondagmiddag in eigen huis gewonnen van L&D Amsterdam. De ploeg van Ronald Jaarsma won na negen innings honkbal met 7-3. De Rotterdamse ploeg pakt door de overwinning twee punten voorsprong op Amsterdam. Duidelijk is wel dat Neptunus en Amsterdam elkaar zullen treffen tijdens de Holland Series later dit jaar.

Zaterdag verloor Neptunus nog met 7-1 van Amsterdam. De Rotterdammers gingen zondagmiddag in het eigen Neptunus Familiestadion echter meteen goed van start. In de eerste inning kwam het al met 3-0 voor en had Amsterdam nog niks in te brengen.

Tot de zevende inning kwamen beide ploegen niet tot een punt. Maar in diezelfde zevende inning wist Rotterdam de stand zelfs naar 7-0 te tillen. Het leek een vlekkeloze overwinning te worden voor de Rotterdammers, maar Amsterdam deed in zowel in de achtste (twee punten) en negende inning wat terug.