Duizenden reacties op brief schooldirecteur Zwijndrecht

Directeur Sandor van der Laan van basisschool Develhoek in Zwijndrecht heeft veel losgemaakt op social media. Hij heeft een open brief geschreven aan een ouder van een van zijn leerlingen en trekt daarin fel van leer.

Aanleiding is een brief van die ouder over een ernstig zieke vader van een andere scholier. De anonieme briefschrijver beticht hem ervan helemaal niet ziek te zijn, omdat hij in het weekend taarten bakt en het voetbalteam van zijn zoontje traint.

Superman



"En volgens u kan dat helemaal niet als je zo ziek bent. Weet u beste ouder: mijn grootste angst is zelf ooit ziek te worden en daardoor beperkt te worden in de opvoeding van mijn eigen zoontje.

Voor hem ben ik nu afwisselend Superman, Bassie (soms Adriaan), de 'Sterkste man van de Wereld' en de redder die de monsters onder zijn bed verjaagt", schrijft Van der Laan.

Laf



De directeur vindt het laf dat de ouder geen naam onder de brief heeft gezet. Volgens hem zadelt hij het gezin op met frustratie, omdat ze niet weten wie de brief geschreven heeft.

"Wellicht raapt u de moed nog bij elkaar om gewoon even netjes aan te geven dat het zeer ongepast is geweest om de woorden van genegenheid van een kind voor een vader zo gruwelijk te misbruiken. En wie weet bent u zelfs zo stoer om naar het gezin welverdiende excuses te maken."

Viral



Van der Laan krijgt veel lof voor zijn open brief op social media. Het bericht op Facebook was zondag aan het eind van de middag bijna 2,5 duizend keer gedeeld, meer dan 12 duizend keer geliked en heeft ruim 2600 reacties gekregen.

De hele brief van directeur Van der Laan is hieronder te lezen: