Bijna zeven ton bij elkaar gefietst voor KWF

De Ride for the Roses heeft zondag meer dan 675 duizend euro opgebracht voor KWF Kankerbestrijding. Ruim 6.500 mensen fietsten mee voor het goede doel.

De fietstocht in de strijd tegen kanker ging van start in Lansingerland en voerde onder meer door de Eendragtspolder langs Nesselande en via de Rotte Meren en Bleiswijk terug naar Lansingerland.

"We hadden ongelooflijk mooi weer. Het was geweldig om door de natuur te fietsen", zegt een woordvoerder van de organisatie.

Iedere deelnemer kreeg een roos bij de finish. Het was de 20ste editie van de Ride for the Roses. Het bedrag dat is opgehaald was beduidend meer dan vorig jaar. Toen bleef de teller steken op 585 duizend euro.