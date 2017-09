Nederland wint met Vilhena van Bulgarije

Het Nederlands Elftal heeft zondagavond in de Johan Cruijf Arena met 3-1 gewonnen van Bulgarije. Door de overwinning maakt de ploeg van bondscoach Dick Advocaat nog kans op plaatsing voor het WK. De goals van Oranje kwamen op naam van Davy Pröpper (tweemaal) en Arjen Robben. Feyenoorder Tonny Vilhena speelde de gehele wedstrijd.

Nederland begon sterk aan de wedstrijd en kwam in de zevende minuut al op voorsprong via Davy Pröpper. Vanaf dat moment zakte Nederland én de wedstrijd in. Nederland was, vooral op het middenveld, slordig. Er gebeurde tot de 2-0 van Arjen Robben dan ook niet heel veel. Wel kon Nederland de stand dus via de buitenspeler van Bayern München naar 2-0 tillen.

Rug gerecht

Vlak na de goal van Robben kwam Bulgarije uit een vrije trap terug tot 2-1. Nederland rechtte daarna wel zijn rug. De ploeg profiteerde goed van de ruimtes en kreeg wat kansen op de 3-1. Uiteindelijk viel de 3-1 in de 80e minuut via het hoofd van Brighton & Hove Albion-speler Davy Pröpper, binnen.

Tonny Vilhena maakte zoals gezegd de volle 90 minuten vol. De speler van Feyenoorder was, net als oud-Feyenoorder Wijnaldum, wel vaak slordig. Vilhena leverde, vooral in de eerste helft, de bal vaak in bij de Bulgaren. Maar ook Vilhena ging gedurende de tweede helft beter spelen.