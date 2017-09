Een Amerikaan, een Rus en Nederlander gingen eens springen

De politie Dordrecht trekt zondag op Twitter de aandacht met een tweet die veel lijkt op de aanzet tot een mop. Drie mannen zouden in de Biesbosch zijn beboet omdat ze uit een hoogspanningsmast waren gesprongen.

Volgens de twitterende diender ging het om een Amerikaan, een Rus en een Nederlander. Ze sprongen uit de hoogspanningsmast met een parachute.

De sportieve actie viel kennelijk buiten de wet en de drie werden 'flink beboet', aldus de Dordtse agent.

De tweet zorgt voor de nodige hilariteit op Twitter. Mensen vragen zich af of het trio 'gek is' en of er sprake is van een moppentappende agent.

Navraag bij de politie leverde niet veel details op over het waarom van de actie en de hoogte van de boete. "Maar ga er maar van uit dat het geen grap is", aldus een politiewoordvoerder.