Omstanders redden loslopende hond uit langsrazend verkeer

Een hond die in haar eentje meerdere keren één van de drukste kruispunten van Rotterdam-Zuid overstak, heeft dat overleefd dankzij de durf van een aantal mensen. Het dier werd gevangen, maar niemand weet van wie ze is.

De reu is voorlopig Lara genoemd. Ze werd zondagavond rond 21.00 uur gezien door Rafael Zurita. Lara stak in haar eentje meerdere keren de drukke kruising van de Pleinweg, de Strevelsweg en de Dordtselaan over. Zurita greep direct in: "Auto's konden haar maar net ontwijken. Ik besloot mijn auto dwars op de weg te zetten, stapte uit en ging er achteraan."

Samen met twee vrouwen die langskwamen werd geprobeerd Lara klem te zetten. Dat mislukte een paar keer. "Iedere keer stak ze weer over. Ze ontsnapte daarbij letterlijk aan de dood."

Uiteindelijk lukte het Zurita en de vrouwen om Lara bij de Laurens woonzorglocatie Simeon en Anna op de Strevelsweg te vangen. Inmiddels waren ook Stadstoezicht, de politie en de Dierenambulance gearriveerd.

De Dierenambulance heeft Lara overgenomen van haar redders en meegenomen naar het asiel. Nu wordt het zoeken naar de eigenaar, zegt Rafael Zurita: "Ze had geen halsband en geen chip. We hopen door haar foto te verspreiden dat de eigenaar zich zal melden."