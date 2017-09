Gewonde bij schietpartij Rotterdam-Schiebroek

Archieffoto

Aan de Adriaan Kluitstraat in Rotterdam-Schiebroek is in de nacht van zondag op maandag een man neergeschoten. Voor het gewonde slachtoffer werd een traumahelikopter opgeroepen. De man is naar het ziekenhuis vervoerd.

De dader of daders zijn na de schietpartij op de vlucht geslagen en nog niet gevonden. Volgens getuigen zijn ze per scooter zijn gevlucht. De aanleiding van de schietpartij in Schiebroek is onbekend.