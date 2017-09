Onderscheiding voor Rotterdammer Ed Goverde

Rotterdammer Ed Goverde heeft zondag de Erasmusspeld gekregen van wethouder Visser. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn langdurige en vrijwillige inzet voor de sportende jeugd in Rotterdam.

Goverde zette onder meer in 2005 de eerste schoolsportvereniging van de stad op in Katendrecht. Hij is hier nog steeds actief met het organiseren van voetbaltoernooien en het vervoeren van jonge spelers bij wedstrijden.

Ook was hij 25 jaar bestuurslid van Spartaan '20 waar hij met anderen een vereniging met vooral veel ouderen en weinig jeugd omvormde tot een vereniging waar nu zoveel jeugd traint, dat er wachtlijsten zijn.

Goverde was ook actief voor de PvdA in Charlois. Hij was onder meer deelraadsvoorzitter.

Tegenwoordig is hij als vrijwilliger actief als bestuurder van het Charlois Kunstfestival, van de Stichting Oldegaarde, de PvdA afdeling Charlois en als adviseur van de bewonersorganisatie Vitaal Pendrecht.

De Erasmusspeld wordt sinds 1979 uitgereikt aan mensen die zich sociaal, cultureel-economisch of op sportgebied hebben ingezet voor de stad.