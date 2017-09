Auto na flinke klap op zijn kop, inzittenden gevlucht

Foto: MediaTV

Op de Brauwweg in Schiedam is maandagnacht een auto op zijn kop in de bosjes terechtgekomen. Opvallend was dat de bestuurder en mogelijke inzittenden verdwenen waren toen de politie arriveerde.

De auto knalde eerst tegen een boom en een paal op de Nieuwpoortweg en kwam op de Brauwweg ondersteboven tot stilstand. De wagen is volledig total loss. De politie kan nog weinig zeggen over de toedracht van het ongeluk omdat de inzittenden nog niet zijn achterhaald. Volgens een ooggetuige heeft de auto zowel een Frans als een Nederlands kenteken.