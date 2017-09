SC Rijnmond: Familiedag Sparta, mislukt debuut vrouwen Excelsior

In ons wekelijkse sportmagazine Sportclub Rijnmond zie je vanmiddag vier mooie items rondom sportevenementen in het Rijnmondgebied van afgelopen weekend. Veel aandacht is er vooral voor de jaarlijkse Familiedag van Sparta.

Je ziet veel sfeerbeelden vanaf het voorplein van Het Kasteel, waar onder meer de nieuwe spelersbus werd onthuld. We gingen ook sfeer proeven bij het debuut van de vrouwen van Excelsior/Barendrecht, dat in het water viel door een 7-0 thuisnederlaag tegen PSV. Verder zie je een reportage over Neptunus, dat zondag won van Amsterdam en waren we in Ahoy bij het vechtsportspektakel UFC. Sportclub Rijnmond begint om 17:30 uur en wordt ieder uur herhaald. Maar natuurlijk zie je alle reportages ook op onze website.