Enquête: Hoe gezond is uw sportclub?

Archieffoto

Rokende ouders langs de lijn en alcohol en frikadellen in de kantine. Bij sommige clubs is het taboe, bij andere verenigingen heel normaal. Hoe is dat geregeld bij de vereniging waar u of uw kind actief zijn?

Wordt er bij uw vereniging nog gerookt of mag dat alleen buiten en op bepaalde tijden? En hoe zit het met het drinken van alcohol: kunt u 's ochtends om 9 uur al een biertje nemen? Is er voor de kinderen na het sporten alleen snoep te krijgen of is er ook fruit beschikbaar? Samen met de andere regionale omroepen en de NOS gaat RTV Rijnmond uitzoeken hoe gezond de sportclubs in onze regio zijn. Zou u een korte vragenlijst willen invullen over de sportvereniging waar u lid bent of uw kind lid is?