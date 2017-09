Groente en fruit na Essobrand niet in winkels

Groente en fruit waar roetdeeltjes op terecht zijn gekomen na de brand bij Esso worden niet verkocht of verhandeld (Foto: archief) Roetdeeltjes op een krop sla

De landbouwproducten van boeren die de dupe zijn geworden van de brand bij Esso in de Botlek worden niet voor handel of consumptie gebruikt. Ook worden ze niet als eten voor dieren gebruikt. Dat akkoord tussen Esso en vakorganisatie LTO namens de boeren is nabij. Het gaat om roetdeeltjes die na de brand op maandag 21 augustus op gewassen terechtkwamen. Boeren uit Nissewaard hadden eerder opheldering geëist over die roetdeeltjes.

Het RIVM liet ook weten dat de kans dat mensen ziek worden als ze in contact met de deeltjes komen verwaarloosbaar klein is. De komende week krijgen de boeren bezoek van een taxateur, die de schade zal opnemen. Esso heeft toegezegd de financiële gevolgen voor de schade op zich te nemen. De producten zullen van het land worden gehaald en voor energie of tot afval worden verwerkt. Het gebied waar het om gaat wordt begrensd door het Kanaal door Voorne, het Haringvliet, het Spui, de Hekelingseweg in Spijkenisse en het Voedingskanaal.