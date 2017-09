Twintig man rennen weg bij autobrand Hellevoetsluis

De oorzaak van de brand is nog niet bekend

Aan de Ravenseweg in Hellevoetsluis is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Toen de hulpdiensten eraan kwamen, rende een groep van twintig man weg.

De politie hield twee van hen aan. De brandweer kon de autobrand in Hellevoetsluis snel blussen. De auto is vernield.