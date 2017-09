School op Goeree-Overflakkee bestaat 100 jaar

Het is groot feest bij de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee. De school bestaat precies 100 jaar en dat wordt gevierd.

Maandag begonnen de activiteiten op de school op wel heel bijzondere wijze: de leraren kwamen in historische kleding in de stijl van het oprichtingsjaar naar school.

Het was de bedoeling dat leerlingen dat ook zouden doen, maar op een enkele durfal na waren er maandag gewoon spijkerbroeken en sportschoenen te zien.

Esmee uit Havo 5 is ook niet verkleed. "Ik had beter mijn best moeten doen. Maar ik had niet iets heel ouds in mijn kast, helaas", vertelt ze. Het plan is van tevoren uitgebreid besproken tussen klasgenootjes. "Veel vonden het een beetje eng en een beetje stom."

Geschiedenisdocent en feestorganisator Ruud Mulder heeft nog geprobeerd de leerlingen om te kopen: "Ik heb gezegd, het zou zomaar eens een punt kunnen schelen in je cijfer." Maar Esmee heeft dat niet nodig. "Ik sta een zeven voor geschiedenis", lacht ze.

Relaxed rooster

Moeten de leerlingen zich tegenwoordig in alle vroegte melden voor de lessen, in het oprichtingsjaar 1917 was dat wel anders.

"In 1917 begonnen de lessen pas om half elf 's ochtends. Dat kon niet eerder, omdat de tram pas om kwart over tien aankwam. De leerlingen kwamen en komen van alle delen van het eiland. Van Ooltgensplaat in het oosten tot Oudorp in het westen", zegt geschiedenisdocent Mulder.

Hij werkt al 40 jaar op de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee en maakte dus veel uit de schoolgeschiedenis zelf mee.

Maar echte lijfstraffen voor leerlingen die te laat kwamen, daar weet hij niks van. "Ik heb daar in archieven en verhalen eigenlijk niks over gehoord, dat er met een liniaal echt geslagen werd. Misschien dat iemand af en toe weleens een tik op zijn vingers gekregen heeft", lacht Mulder.

Feestweek

Straffen is deze week niet aan de orde, het accent ligt meer op feest. Esmee somt nog even op wat er allemaal gaat gebeuren: "We gaan naar Antwerpen, het Rubenshuis bezoeken. Donderdag is er sportdag en 's avonds is er het feest van de eeuw. En morgen komen er oud-leerlingen vertellen wat ze nu doen, dus leuk", zegt ze enthousiast.

Vrijdag is het officiële gedeelte met sprekers en hapjes. Dan verschijnt ook het boek 100 jaar RGO, met daarin bijdragen van oud-leerlingen en oud-collega's.

Zaterdag wordt de feestweek afgesloten met vanaf 12:00 uur een grote reünie in het schoolgebouw. Die wordt 's avonds afgesloten met een groot feest in de Staver.