Bilal ontbreekt nog altijd op training bij Feyenoord

De voorbereiding op de wedstrijd tegen Heracles Almelo is voor Feyenoord pas net begonnen, maar voor Bilal Başacıkoğlu lijkt de wedstrijd van zaterdag sowieso te vroeg te komen. De aanvaller van Feyenoord heeft nog steeds teveel last van een knieblessure en trainde maandagochtend niet mee.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft nog een uitgedunde selectie, vanwege de interlands van afgelopen weekend. Zo sluiten Tonny Vilhena, Nicolai Jørgensen en Renato Tapia pas later aan vanwege de kwalificatieinterlands voor het WK. Tonny Vilhena werkt wel binnen een lichte training af. Jeremiah St. Juste en Justin Bijlow ontbreken nog vanwege de interlands met Jong Oranje.

Karim El Ahmadi komt met Marokko zelfs op dinsdagavond nog in actie, in een uitduel bij Mali. De aanvoerder van Feyenoord zal dus pas op donderdag terugkeren in De Kuip voor de laatste twee oefensessies in de aanloop naar de wedstrijd in Almelo.