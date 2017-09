Oud-directeur Maritiem Museum overleden

Pieter van Empelen (links) met cabaretgezelschap Don Quishocking. In het midden Joke Bruijs.

De oud-directeur van het Rotterdamse Maritiem Museum Pieter van Empelen is op 74-jarige leeftijd overleden. Van Empelen is vooral bekend van het cabaretgezelschap Don Quishocking eind jaren 60 waarvan hij mede-oprichter was.

Hij schreef teksten, componeerde en speelde piano. Naast kleinkunst hadden ook de zeilvaart en bouw zijn interesse. Na zijn cabarettijd werd hij directeur van het Maritiem Museum Prins Hendrik in Rotterdam. Hij was ook bouwcoördinator van de Hermitage aan de Amstel.