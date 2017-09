Nieuwe markthal in Rotterdam-Noord open

De officiële opening is zaterdag, maar vrijdag werd er al proefgedraaid in de nieuwe overdekte markt in het Oude Noorden in Rotterdam. In Marché 010 moeten ondernemers niet alleen verse producten brengen, maar ook gezelligheid.

Dat is tenminste het idee van initiatiefnemer Hakim Farkouchi. Volgens de ondernemer heeft de wijk behoefte aan een plek om samen te komen onder het genot van verse producten. "Lekker samen eten en kletsen. Niet de verschillen zoeken, maar de overeenkomsten en daar is deze markt ideaal voor", legt hij uit. Om de hal aan de Vijverhofstraat voor iedereen toegankelijk te maken heeft hij de huur van de kramen bewust laag gehouden. "Versproducten mogen niet duur zijn en als ik de huur laag houd, dan kan dat. En dan kan de ondernemer ook nog wat verdienen." In de markthal is plek voor veertien groeten- en fruitkramen en negen andere winkeltjes, zoals een bakker en een viskraam. Er staan beginnende, maar ook ervaren ondernemers die een band hebben met de buurt. "Ik wilde hier heel graag staan, want ik heb hier gewoond", zegt de stralende groenteman Paul van Brenkelen. "Dit wordt echt 'the place to be', want de sfeer is heel goed." Ook de eerste klanten zijn tevreden. "Dit heeft de wijk echt nodig. Zoveel winkeltjes bij elkaar. Ik ben er echt super blij mee", vertelt een man die vlakbij werkt. Een vrouw die wat fruit koopt is vooral blij met de lage prijzen. "U bent ook op de markt!", roept Paul enthousiast.