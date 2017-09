Staande ovatie na oorwassing door PSV

Het debuut van de dames van Excelsior/Barendrecht draaide op sportief vlak uit op een enorme deceptie. De ploeg van Sander Luiten verloor vrijdag op Woudestein met 7-0 van PSV. Maar wat betreft sfeer en ambiance was de ouverture in de dames eredivisie wel een succes.

Ondanks de 7-0 nederlaag gingen de dames van het combinatieteam Excelsior/Barendrecht met een staande ovatie van het veld. profclub Excelsior is de eerste club uit de regio, die in het professionele damesvoetbal is gestapt. Sparta en Feyenoord hebben sinds kort wel damesvoetbal, maar nog niet in de eredivisie.