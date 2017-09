Bonden stappen uit polderoverleg

Vakbonden CNV, FNV en VCP zijn uit het overleg met werkgevers over hervormingen in de arbeidsmarkt gestapt. Volgens vakbonden CNV en FNV waren de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het ontslagrecht de voornaamste struikelblokken in de onderhandelingen. ,,De economie draait goed, maar werknemers profiteren niet mee", zo klinkt het.

FNV-voorman Han Busker zei teleurgesteld te zijn in de uitkomst. ,,Afgelopen dagen is gebleken dat we met deze werkgevers geen afspraken kunnen maken over het aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en het afschaffen van oneerlijke payroll-constructies", aldus Busker. Volgens zijn CNV-collega Maurice Limmen zijn de onderhandelende partijen ,,nooit in de buurt gekomen" van een vergelijk over het keren van de ,,flextrend".

Volgens de bonden is een vast contract op de arbeidsmarkt de norm. Voor flexibele en zelfstandige arbeid is volgens de bonden zeker plaats op de arbeidsmarkt. ,,Maar dit wordt nu vooral gebruikt om kosten te besparen en risico’s af te wentelen op de werkenden", aldus de bonden in een verklaring.

Een 'polderakkoord' tussen beide partijen maakt dat politieke beslissingen over sociale wetgeving op meer draagvlak kunnen rekenen. Nu het overleg is mislukt, zal het nieuwe kabinet met alle partijen afzonderlijk overeenstemming moeten bereiken. Dit kan ook zorgen voor vertraging in de huidige formatie-onderhandelingen.

Overigens is nog wel overleg over een nieuw pensioenstelsel tussen de partijen. Dit gaat volgens vakbond CNV nog gewoon door.