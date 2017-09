Verkoop tweedehands auto's in de lift

20170823174057-1-Autouitlaat

De verkoop van tweedehands auto's aan consumenten is in augustus toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive. Volkswagen was de meest verkochte occasion. Andere populaire tweedehands merken zijn Renault, Peugeot, Opel en Ford.

Bij autobedrijven werden vorige maand ruim 90.000 occasions verkocht, een toename van iets meer dan 4 procent op jaarbasis. Tussen particulieren onderling verwisselden krap 54.000 tweedehands auto's van eigenaar, een plus van bijna 3 procent.