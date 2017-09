Geslaagde Familiedag bij Sparta Rotterdam

Op de foto met Sparta Piet tijdens de Familiedag

Sparta Rotterdam beleefde zaterdag een rustige, maar geslaagde Familiedag. De dag voor de supporters moest dit jaar worden uitgesteld, omdat Het Kasteel in de voorbereiding op het seizoen nog in gebruik was voor het EK voor vrouwen.

En dus gingen tijdens het afgelopen interlandweekend alsnog de poorten van het stadion van Sparta open. Voor de wedstrijd tegen SV Meppen en tal van activiteiten rondom Het Kasteel. Met name de kleine Spartaantjes vermaakten zich opperbest. Bekijk hierboven een sfeerverslag van de Familiedag van Sparta.