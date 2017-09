Doping-perikelen zitten honkbalclub Neptunus dwars

Neptuniaan Stijn van der Meer aan slag

Hoewel Curaçao Neptunus nog altijd koploper is in de honkbal hoofdklasse en een plek in de Holland Series een kwestie van tijd is, gaat het dit seizoen niet van een leien dakje bij de Rotterdammers. De honkbalbond (KNBSB) heeft twee spelers van Neptunus voorlopig geschorst op verdenking van dopinggebruik.

Christian Diaz en Urving Kemp staan al een aantal weken aan de kant, omdat ze het dopingregelement zouden hebben overtreden. De spelers zelf zeggen dat niet bewust te hebben gedaan. Het zou gaan om vervuilde voedingssupplementen. Coach Ronald Jaarsma en voorzitter Geoffrey Kohl geloven de lezing van Diaz en Kemp, maar feit is wel dat de spelers een zware schorsing boven het hoofd hangt. Zonder Diaz en Kemp won Neptunus zondag de topper tegen Amsterdam met 7-3. Bekijk hier de samenvatting van dat duel en hoor hoe Jaarsma en Kohl aankijken tegen het hele dopingverhaal.