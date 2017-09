Cruiseschip Norwegian Jade in Rotterdam

De Norwegian Jade is de Rotterdamse haven binnengevaren. Het schip is 294 meter lang en 32 meter breed. Er zijn onder meer twaalf dekken, vijftien restaurants, twee zwembaden, een casino, een kapel en een basketbalveld.

Het schip heeft nog een identiek 'zusterschip' genaamd Norwegian Jewel.

Het is de tweede keer dat de Norwegian Jade Rotterdam aandoet: in 2009 meerde het schip ook al aan. Nu is ze terug na een flinke verbouwing. Er zijn nieuwe restaurants, bars, lounges en ook de hutten hebben een grondige make-over gehad. Er kunnen 2400 passagiers aan boord.

De passagiers kunnen maandag de hele dag op allerlei excursies de regio ontdekken. Het schip vertrekt om 20.00 uur naar Oslo in Noorwegen.