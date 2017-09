Dordrecht start met deelfietsen van Nextbike

Dordrecht krijgt er binnenkort vijftig deelfietsen bij. Vervoerders Arriva en Waterbus starten dit najaar een proef met een fietsdeelsysteem in de stad. Ze willen weten of de deelfietsen een aanvulling kunnen zijn op het openbaar vervoer.

Net als bij de OV-fiets van de NS kunnen de fietsen alleen gehuurd en teruggebracht worden op vijf stations.

Het gaat om P+R Energiehuis, P+R Weeskinderendijk, Station Dordrecht CS, Halte Merwedekade Waterbus en Eindhalte Grevelingenweg lijn 4 (bij het Biesboschcentrum).

iedereen kan fietsen huren via een mobiele applicatie. Via een abonnement betalen reizigers een vaste prijs per jaar en kunnen zij tot 30 minuten per rit gratis gebruik maken van een fiets.

Er komt ook een manier om de deelfiets zonder abonnement te huren. De proef loopt tot december volgend jaar.