Martin van Waardenberg in nieuwe tv-serie Taalgehannes

In deze nieuwe tiendelige serie over laaggeletterdheid in Rotterdam zien we telkens Martin van Waardenberg in een andere omgeving worstelen met lezen en schrijven.

Zo is hij onder andere te zien als TV Rijnmond-presentator die moeite heeft met de autocue, als sollicitant in Diergaarde Blijdorp die de bordjes bij het krokodillenverblijf niet kan lezen en als politieagent die geen bon kan uitschrijven. Allemaal over de top en allemaal op z’n Rotterdams. Laaggeletterdheid is vooral in Rotterdam een groot probleem. Zo’n 100.000 Rotterdammers ervaren dagelijks moeite met lezen en schrijven.



Taalgehannes is elke donderdag na het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond rond 17:45 uur te zien op TV Rijnmond (herhaling elk uur). Ook zijn de afleveringen te bekijken via Rijnmond.nl en via de RTV Rijnmond app.