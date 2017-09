Fans kritisch op programma UFC in Ahoy

Spektakel levert een avond UFC altijd op, maar toch waren de fans van het vechtsportevenment kritisch op het programma dat zaterdag door de organisatie was vastgesteld. Het was de tweede keer dat de UFC een avond in Rotterdamse Ahoy organiseerde.

Vorig jaar was wereldtopper Alistair Overeem de publiekstrekker van het evenement. Dit keer ontbrak de echte grote naam volgens een aantal bezoekers. "Een zwakker programma kan eigenlijk niet", meent een Britse fan die al meerdere evenementen heeft bezocht. Een Griekse supporters vindt het hoofdprogramma wel in orde, maar minder dan de vorige editie. Na afloop gaf de organisatie aan dat de UFC waarschijnlijk niet in 2018, maar mogelijk wel in 2019 terugkeert in Nederland.